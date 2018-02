La temporada del FC Barcelona va dejando figuras indiscutibles. Una de las que se ha convertido en intocable para Ernesto Valverde y tiene a la hinchada ilusionada, es Samuel Umtiti. El francés es un crack en la zaga, no obstante, su futuro en Camp Nou no estaría asegurado para el próximo curso.



Según apunta este viernes el portal español 'Don Balón', Umtiti valora salir del Barcelona a final de temporada debido a desacuerdos que existen con la dirigencia azulgrana por su renovación. El exjugador del Lyon no estaría dispuesto a aceptar la propuesta económica que le han hecho llegar a su representante.

Umtiti jugó la final de la Euro 2016 con la Selección de Francia. (Getty Images) Umtiti llegó al Barcelona en el 2016. (Getty)

Ante el peligro que algún top de Europa se anime a pagar los 60 millones de euros de cláusula de rescisión que tiene, el FC Barcelona se apura por mejorar el contrato de Umtiti sumándole dos millones al salario de 6 'kilos' que tiene. Sin embargo, para el central galo no es suficiente.



De no renovar con el Barça, a Samuel Umtiti ofertas no le faltarán. Según agrega la citada fuente, el Manchester United es el principal interesado en hacerse con sus servicios. Su cláusula de rescisión no representaría un gran gasto y a diferencia de los azulgranas, en Old Trafford sí cumplirían sus exigencias económicas.



Cabe recordar que Umtiti llegó al Barcelona en el 2016 y con solo dos temporadas se ha convertido en un indiscutible en la zaga azulgrana. Sin duda, sería una gran baja para los 'Culés' si no logran retenerlo en los próximos meses.