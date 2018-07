Aunque estemos en época de Mundial, los grandes clubes como el FC Barcelona no dejan de trabajar en el mercado de fichajes de verano. De hecho, en Camp Nou ya están enfocados en reforzar la volante tras el adiós de Andrés Iniesta y lo que dicen muchos, la inminente vuelta de Paulinho al fútbol chino.



Ante semejante situación, según el diario 'Mundo Deportivo', el FC Barcelona maneja hasta tres nombres para repoblar la volante. Además del ya seguro fichaje de Arthur Melo, los azulgranas tienen a Willian (Chelsea), Adrien Rabiot (PSG) y Frenkie de Jong (Ajax) en el radar.

Willian - Barcelona (Foto: Getty Images). Willian suena en el Barcelona.

Respecto al brasileño, el Barcelona lo ve como una interesante opción en ataque por sus características de extremo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades, Rabiot y De Jong se adecuan más al estilo azulgrana, sin que esto signifique que en Can Barça no vayan a por el fichaje del jugador del Chelsea.



Siempre según la citada fuente, la llegada de Rabiot para el centro del campo no parece ser tan complicada. De hecho, es más fácil que el fichaje de Willian y De Jong ya que apenas le queda un año de contrato en el PSG y en París vender los ayudaría con el tema del 'fair play' financiero.



"Por edad, Willian, que cumple 30 años en agosto, tiene las puertas abiertas del Barça ahora, pero quizás ya no la próxima temporada. En cambio, Rabiot, que tiene 23, seguiría siendo una opción si en lugar de llegar ahora, pagando un cantidad que no podría ser desmesurada por su situación contractual, aterrizara libre la próxima temporada", publica 'Mundo Deportivo' sobre los planes del FC Barcelona para el presente mercado de fichajes.