El fracaso del PSG en la Champions League frente al Real Madrid ha hecho que varios cracks de la plantilla parisina replanteen su futuro. Uno de ellos es nada menos que Marco Verratti , que según el portal español 'Don Balón', se ha puesto en contacto con el FC Barcelona a través de sus representantes para tentar un futuro fichaje.



Luego de ser parte del descalabro parisino por sexto año consecutivo, el volante italiano cree que es necesario un cambio de aires. Y qué mejor que un club como el Barcelona para tener la chance de ganar toda clase de títulos a pesar que en el último mercado de verano rechazó ser azulgrana.



12. Verratti (PSG) / 7,2 millones de euros. (Foto: Getty) Marco Verratti. (Foto: Getty)

Tal como agrega la citada fuente, Marco Verratti tiene la esperanza de seguir gustando en la dirección deportiva del FC Barcelona. El problema es que su posible fichaje sería bloqueado por Lionel Messi , quien no consideraría al ex del Pescara como un refuerzo top.



Además, el mejor jugador del mundo no olvida el desplante que Verratti le hizo al Barcelona. Siempre según 'Don Balón', Lionel Messi considera que en Camp Nou ya hay jugadores de la misma o más calidad que Verratti para la mitad de la cancha.



Fuera del tema de fichajes, el FC Barcelona se alista para enfrentar este sábado al Málaga en La Rosaleda por una nueva fecha de la Liga Santander. Messi espera marcar en este partido y seguir en la cima de la tabla del pichichi con 24 goles.