Pese a que el objetivo principal del FC Barcelona es Erling Haaland, tal parece que la operación no será factible por la dura competencia que tienen en la carrera por el jugador, con el Real Madrid y Manchester City cómo lideres en la puja. Por ello, la directiva blaugrana buscará otras opciones y, entre ellas, aparece el nombre de Robert Lewandowski, jugador del Bayern Múnich que ha mostrado su disposición de arribar al Camp Nou en la próxima temporada.

Sin embargo, la dirección deportiva culé sabe que hacerse con los servicios del delantero polaco no será fácil, por lo que utilizarán todas sus herramientas para llevar a cabo el fichaje. Ante ello, según diferentes medios de España, aseguran que Sergiño Dest es uno de los futbolistas que estarán incluidos dentro de la operación para poder convencer al ariete del ‘Gigante de Baviera’ que acepte la oferta.

Y es que el conjunto culé quiere incorporar a Lewandowski para poder contar con un atacante centro de primer nivel mundial y potenciar así la línea ofensiva, teniendo en cuenta que Xavi Hernández buscar reforzar su ataque con jugadores de élite para la campaña que viene.

Eso sí, el delantero polaco quiere salir del Bayern Múnich en verano debido a que quiere probar nuevos clubes y retos en su carrera deportiva. Y estaría dispuesto a jugar en la escuadra de la Ciudad Condal, donde el FC Barcelona ha tomado la ventaja en cerrar su fichaje por encima de equipos como el Real Madrid, Atlético de Madrid y Liverpool.

La estrategia del FC Barcelona

Por ello, el equipo catalán quiere agregar a Sergiño Dest en la operación para abaratar el precio de venta y convencer al elenco alemán de venderlo, siendo conscientes que su contrato termina en junio de 2023 y no tienen un margen de maniobra muy grande si es que no quieren perder dinero como el ‘caso Alaba’ en el verano pasado y Niklas Süle, quien se irá al Dortmund como agente libre tras no renovar.

Cabe resaltar que el estadounidense no es una pieza importante dentro de la rotación de Xavi Hernández y es un viejo deseo del monarca de la Bundesliga, que se encuentra en la búsqueda de un lateral derecho que pueda encajar en el sistema de Nagelsmann y así potenciar en ambas fases del juego.





