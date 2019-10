Brilló en el Perú y ahora el Barcelona quiere ficharlo: Johan Mina, la figura Sub 17 que apunta al Camp Nou

El Sudamericano Sub 17 que se realizó en Perú en los primeros meses del año tuvo como una de sus figuras a Johan Mina, un jugador de la selección de Ecuador que ahora se encuentra en la mira del FC Barcelona de cara al mercado de fichajes de invierno de 2020.



Johan Mina, quien pertenece a las fuerzas básicas del Emelec, será observado en directo desde este sábado en el Mundial Sub 17. Ecuador debutará ante Australia y el joven atacante tendrá la oportunidad de llenarle los ojos a los cazadores de talento del equipo azulgana.



Según el diario 'Sport', Pep Boada y Ramon Planes han sido los elegidos para ver más de cerca a Mina durante el Mundial Sub 17. El ecuatoriano tiene 'enamorado' al Barcelona gracias a su buena llegada al área. El principio, el sudamericano se uniría a la cantera del club azulgrana.



Varios líos que arreglar

Johan Mina cumplirá 18 años recién en febrero próximo, por lo que en estos momentos, por ser menor de edad, no puede negociar su incorporación ni al Barcelona ni a ningún otro club. Además de la edad, el Barcelona tendrá que llegar a un buen acuerdo con Emelec, dueño de su pase.



Al negarse a renovar contrato con el 'Bombillo', Johan Mina ha dejado de ser considerado desde hace un año en el equipo de Guayaquil y desde este mes incluso ha dejado de entrenar con el equipo ecuatoriano.



Klinton Tenorio, representante de Mina, confirmó que así como el Barcelona, el Chelsea también ha mostrado interés en ficharlo. ¿Dónde terminará esta promesa que apunta a ser una de las figuras del Mundial Sub 17 que empieza mañana?

► Intentaron perturbarlo y respondió mal: el grosero gesto de Zlatan a los hinchas rivales en ¿su despedida de la MLS?



► Ibrahimovic dejó otra frase para la historia: "Si no me quedo en la MLS, ninguno se acordará qué es"



► "¿Estás loco? ¿Te quieres ir del Real Madrid?: Altintop revela el calvario que vivió con Mourinho



► Griezmann causa revuelo en España: posa con nueva camiseta en Instagram