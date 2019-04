Practicamente se iría de Barcelona: el jugador que 'teme' la llegada de Griezmann al Camp Nou

Es difícil que se concrete la llegada de Antoine Griezmann al Barcelona , pero no imposible. Y es que la dirigencia culé quiere al pilar del Atlético de Madrid, pese a su 'novela' al final de la pasada temporada que terminó finalmente en su permanencia en el Wanda Metropolitano, pero los jugadores azulgranas ya le han comentado a la directiva que no esperan que llegue al plantel en el mercado de fichajes que se viene. No lo ven con perfil para la institución.

También, uno de los atacantes del Barcelona se muestra 'temoroso' ante la posibilidad que el atacante francés se ponga la camiseta del cuadro blaugrana. Se trata de Malcom, según apunta este sábado el medio brasilero UOL Esporte. ¿A qué se debe este miedo por la llegada de un nuevo delantero?

El citado medio menciona que Malcom es consciente que si Griezmann arriba al Camp Nou, sus posibilidades de jugar de la mano de Ernesto Valverde son prácticamente nulas. En la actual campaña con las justas ha sido tomado en cuenta por el ex técnico del Athletic Club de Bilbao.

Es más, la prensa española recuerda que ni siquiera calentó en la ida de cuartos de final frente al Manchester United en Old Trafford, a diferencia de sus demás compañeros en la banca de suplentes. Tal parece que tendrá que hacer maletas luego de una temporada de haber llegado a tierras españolas para experimentar por primera vez LaLiga Santander.

Malcom, a poco de empezar la presente campaña, tuvo todo arreglado para fichar por la Roma. Hasta el cuadro italiano y su ex club, Bordeaux, anunciaron en redes sociales que habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, ante la llamada del Barcelona, no la pensó dos veces y se fue a Cataluña.

Barcelona pagó 45 millones de euros para fichar a Malcom. (Foto: Getty Images) Barcelona pagó 45 millones de euros para fichar a Malcom. (Foto: Getty Images)

