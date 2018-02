La temporada todavía no termina para el FC Barcelona , sin embargo, la dirección deportiva del club azulgrana ya viene trabajando en el tema de los fichajes de verano. La idea no es alterar demasiado la plantilla, pero sí reforzar posiciones claves en las que no se cuentan con muchas opciones.



En esa linea, según apunta el diario 'Sport', el FC Barcelona sigue más cerca de lo que se cree a Malang Sarr, un joven defensor de 19 años que viene destacando con el Niza en esta temporada y que podría llegar a la Ciudad Condal en el próximo mercado de verano. Tan grande sería el interés blaugrana, que un ojeador 'Culé' habría observado al francés en la Europa League.



Tal como agrega la citada fuente, un emisario del FC Barcelona estuvo en el estadio Allianz Riviera de Niza para ver en directo a Sarr en el partido ante el Lokomotiv de Jefferson Farfán. Lamentablemente para Malang, el resultado final (3-2) no fue la impresión que le hubiera gustado dejar a los 'Culés'.



El Barcelona ve en Malang Sarr una alternativa de fichaje para Jean Michael Seri, jugador que estuvo a punto de llegar a Cataluña en el verano pasado. Pese a que ya existía un acuerdo por el francés, los 'Culés' decidieron echarse para atrás. Ahora saben que ya cuentan con más alternativas en el Niza.



Hay que precisar que Sarr, luego de jugar unos años en el Nice II, dio el gran salto al primer equipo en esta temporada y ya suma 984 minutos tras un total de 13 partidos.