Cada vez más lejos: Barcelona no renovará contrato de Rakitic y dos gigantes ingleses celebran la decisión

Ivan Rakitic podría estar viviendo sus últimos meses como jugador del FC Barcelona. Pese a que tiene toda la intención de quedarse y quizá retirarse del fútbol como azulgrana, el croata podría aceptar una de las grandes ofertas de la Premier League que ha tocado su puerta en las últimas semanas.



Según el diario 'Sport', a pesar de que sabe que varios clubes andan tras el fichaje de Rakitic, la directiva del FC Barcelona no parece estar muy preocupada por su continuidad. De hecho, no se plantea renovar el contrato del crack croata que termina en junio de 2021.

Rakitic llegó al FC Barcelona en 2014 desde el Sevilla. (AFP) Rakitic tiene contrato con el Barcelona hasta 2021. (AFP)

En verano pasado, Rakitic recibió una millonaria oferta del PSG para unirse a sus filas. Sin embargo, el sentimiento del volante por el FC Barcelona pesó más para quedarse. El club agradeció el gesto, pero le dejó en claro que no le volvería a renovar.



"Ya le advirtieron en verano que no se le iba a subir la ficha y siguen pensando lo mismo, por lo que el futbolista deberá meditar sobre su futuro en los próximos meses teniendo en cuenta que al club no le vendría nada mal una venta fuerte", publica la citada fuente.



Hay que recordar que en los últimos días, el futuro de Rakitic ha sido vinculado con el Chelsea y Manchester United en Inglaterra. Además de estos gigantes, Bayern Munich y Juventus también estarían interesado en pagar su cláusula al FC Barcelona para tener a uno de los mejores volantes del momento.