Si bien los clubes deben preocuparse por las competiciones que afronten en el presente, es inevitable que desde la dirigencia, se piense en el futuro. Y en el futuro el tema de fichajes es algo sumamente importante. ¿Lo hace el Barcelona? Sí, claro, con Rodrygo Goes, el llamado 'Nuevo Neymar'.

El joven futbolista del Santos, de apenas 17 años, es seguido de cerca por la institución azulgrana, a través de André Cury, encargado de ver a las figuras en potencia en tierras brasileñas. Pero la entidad azulgrana va más allá. Y, según el diario Sport, el padre del jugador y su agente han sido invitados al club para una visita de cortesía.

Pese a que Barcelona no tiene en mente a Rodrygo Goes, para incorporarlo en en corto plazo, la idea es asegurarlo y que no vaya a fichar por otro club. El Santos, consciente de lo que pasó con Neymar, ha tasado en 50 millones de euros al volante, que tiene contrato con el 'Peixe' hasta el 2022.

Por otro lado, con los 'deberes' hechos y escaso interés deportivo llega una nueva edición del Clásico del fútbol español en el Camp Nou, donde el Barcelona exhibirá el doblete Liga-Copa del Rey y el Real Madrid la nueva clasificación para la final de la Champions League.



Clasificatoriamente tiene nula relevancia el partido para el equipo de Ernesto Valverde, con el título asegurado la pasada jornada en La Coruña al vencer al Deportivo, que unió al logrado una semana antes en el Wanda Metropolitano de Madrid ante el Sevilla en la final de la Copa del Rey.