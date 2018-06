En Barcelona no hay día que no se hable de fichajes . Los culés, para la próxima temporada, planean tener lo mejor del mercado para así poder ganar la Champions League, torneo que no se mete al bolsillo desde mediados de 2015. Para ello, Miralem Pjanic es uno de los nombres que baraja la directiva.



Así lo reporta el diario Mundo Deportivo en su edición digital. El citado medio catalán indica que el nombre de Miralem Pjanic ha ganado adeptos en Barcelona , sobre todo si es que la operación por el danés Christian Eriksen no se llega a producir.

Es más, el 'Barza' ya quiso a Pjanic cuando este empezó a destacar con la camiseta del Olympique Lyon y también con la Roma. Sin embargo, Juventus se les adelantó y se lo llevó a Allianz Stadium, donde es titular de la mano del técnico Massimiliano Allegri.

Aunque, se reporta que la Vecchia Signora no tendría problemas en desprenderse de sus servicios. El campeón italiano busca recaudar la mayor cantidad de euros para así hacerle una oferta a Lazio por el serbio Sergej Milinković-Savić.

Miralem Pjanic , en la pasada temporada, jugó más de 2400 minutos en la Serie A. También fue parte del plantel de Bosnia en las Eliminatorias Rusia 2018, pero no pudo clasificar a la cita mundialista.