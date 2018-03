Samuel Umtiti es uno de los indiscutibles del FC Barcelona en la temporada y con el paso de los partidos se ha convertido en uno de los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, su continuidad en el próximo curso no está asegurada ya que ambas partes no se ponen de acuerdo en la renovación de contrato.



Mientras el francés y el club catalán se encuentran en un 'tira y afloja' por dinero, los gigantes de Europa ponen sus ojos sobre el jugador. Es joven, solvente en su posición y solo cuesta 60 millones de euros. Umtiti lo sabe y, según el portal español 'Don Balón', ya ha avisado en Camp Nou de las propuestas que le llegaron.



En concreto, son hasta tres ofertas que habrían tocado la puerta de Samuel Umtiti : Manchester United, PSG y Juventus estarían buscando reforzar sus defensas y habrían encontrado en el crack del Barcelona al jugador ideal en razón de calidad y precio.



Siempre según la citada fuente, Samuel Umtiti podría dejar de lado estas ofertas por una renovación de contrato con el Barcelona. El problema es que los azulgranas no quieren pagar los 8 millones de euros por temporada que pide como sueldo el crack francés. ¿Cómo terminará esta novela?