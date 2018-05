Año a año, el Barcelona trata de hacer los mejores fichajes para afrontar la temporada. Sin embargo, hay jugadores a los que no siempre les seduce la idea de vestir la elástica azulgrana. Uno de ellos es Fabián Ruiz, el volante del Betis por quien el fútbol español suspira tras su fantástica campaña.



De acuerdo al diario 'Mundo Deportivo', el Barcelona intentó ficharlo hace dos temporadas, antes de su eclosión en el Betis este 2017-18. Sin embargo, el volante de 22 años se negó a mudarse a la Ciudad Condal porque la oferta consistía en jugar en la filial 'Culé'.

El Barcelona dejó pasar el tiempo y en el pasado verano volvió a insistir con Ruíz, sin embargo, el Betis ya le había prometido hacer la pretemporada con el primer equipo y significaba una chance enorme para ganarse un puesto en la plantilla de Quique Setién.

De acuerdo a prensa española, Fabían Ruíz sigue en la mira del Barcelona y en Camp Nou no tendrían duda en que es uno de los jugadores con los que deben reforzarse. Sin embargo, ficharlo desde el Betis no será fácil, no solo por los 43 millones de euros que deben pagar, también porque el Valencia anda tras sus pasos.



Fabián Ruiz se formó en la cantera del Real Betis, donde ingresó en 2011, procedente de la Escuela de Fútbol La Unión de Los Palacios. La temporada 2014/15, la inició con el juvenil verdiblanco y pasó después a jugar habitualmente con el Betis B, en la segunda división B