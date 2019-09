Fue descartado por caro, pero vuelve a la agenda: Willian suena en el Barcelona para el mercado de 2020

► Leo Messi le pide un crack más al Barça y propone dos nombres... ¿qué fichaje conviene más?



En el mercado de fichajes de 2018, el FC Barcelona intentó de todas las formas contratar a Willian. Sin embargo, las altas pretensiones del Chelsea convirtieron en un imposible su salida de Stamford Bridge. Ha pasado más de un año de esa ventana de pases y el brasileño vuelve a colarse en la agenda de los azulgranas.



De acuerdo a 'FC Barcelona Noticias', la llegada del futbolista sudamericano al Camp Nou, para el próximo año, es más viable. No solo por la caída de su valor en el mercado, también porque acaba contrato con el club de la Premier League en junio de 2020.



Willian no ha renovado con los dirigidos por Frank Lampard por lo que desde enero de 2020 tiene la libertad de negociar con cualquier club. Es más, podría llegar gratis al Barcelona y dejar al Chelsea con las manos vacías. Sin embargo, la edad (31 años) sería un tema que limite su incorporación a la entidad blaugrana.



Y es que la linea del Barcelona respecto al mercado de fichajes ha sido incorporar jugadores jóvenes que sustituyan a mediano y largo plazo a jugadores más experimentados como Ivan Rakitic, Sergio Busquets o Gerard Piqué.



La citada fuente apunta que en verano de 2018, el Chelsea rechazó dos ofertas del Barcelona por Willian. Una de 40 y otra de 60 millones de euros. En Stamford Bridge no cedieron en su postura vender al brasileño por menos de 80 'kilos'.

