Apuestan todo por Adrien Rabiot. El volante del PSG es objeto de deseo de los grandes clubes en Europa. Primero fue el Barcelona, quien hasta el momento parece que no dará el brazo a torcer, y ahora aparece en el camino la Juventus , el club que ha apostado todo en el mercado de fichajes con la contratación de Cristiano Ronaldo. No bastándoles con el delantero y otras incorporaciones, la ‘Vecchia Signora’ quiere al volante parisino en su equipo.



Según el diario ‘La Stampa’ de Italia, Juventus ofrecería 20 millones de euros por el pase del volante formado en las divisiones menores del PSG. Como se sabe, Rabiot no pretender renovar con el PSG, de acuerdo a informaciones de medios franceses. El volante quiere ser indiscutible en el equipo y no una pieza de recambio, como pasa por veces en el club.



Rabiot fue titular en el estreno de la Ligue 1, aunque su propio técnico Thomas Tuchel ha asegurado que no sabe si se quedará finalmente. Quedándole una última temporada de contrato con el PSG, Rabiot busca un aumento de sueldo y un lugar en el equipo. En el presente mercado de fichajes incluso sonó el nombre de N’Golo Kanté.



¿Qué le ofrece la Juventus? Pelear por el titularato, teniéndolo garantizado en un par de temporadas. El PSG, en cambio, no tiene el mismo parecer cuando ficha a una estrella. Lo fue con Neymar, Mbappé, Buffon, ¿ahora quien vendrá para el 2019-20?