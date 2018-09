Las autoridades españolas antidopaje anunciaron este jueves no haber encontrado indicios de dopaje de parte del atacante ruso del Valencia de la Liga Santander , Denis Cheryshev , al cabo de una investigación abierta esta semana.



"Se ha realizado una investigación que ha concluido con el archivo de la misma por no encontrar indicios de conductas irregulares", indicó la agencia antidopaje española AEPSAD en una carta publicada en Twitter por el propio jugador.



La AEPSAD indicó que la investigación fue hecha "junto con la Agencia Mundial Antidopaje y debido a las informaciones aparecidas en prensa sobre un supuesto uso de sustancias prohibidas en el deporte durante su tiempo de jugador en el Villarreal Fútbol Club".



Un portavoz de la AEPSAD confirmó a la AFP la autenticidad de la carta, fechada el 13 de septiembre.



Las autoridades antidopaje habían confirmado el miércoles la apertura de la investigación, ante las declaraciones de su padre, el ex atacante internacional Dmitri Cheryshev, a un diario ruso.



Dmitri Cheryshev aseguró en junio de 2017 al periódico Sport Week-End que su hijo recibió inyecciones de hormonas de crecimiento cuando jugaba en el Villarreal.



Tomar hormonas de crecimiento sin autorización médica puede llevar a una suspensión de cuatro años.



Dmitri Cheryshev aseveró luego que sus dichos fueron tergiversados por los periodistas.



Denis Cheryshev, de 27 años, fue la revelación de la 'Sbornaya' en el pasado Mundial, donde metió cuatro goles.



Formado en el Real Madrid, llegó en 2016 al Villarreal, que lo prestó al Valencia para esta temporada.



AFP

