Manchester City se quedó sin el fichaje de Alexis Sánchez, pero no está dispuesto a darse por vencido en este mercado de pases. No se reforzará con un atacante, más bien con un defensor. Su nombre es Aymeric Laporte , un viejo anhelo del FC Barcelona que Josep Guardiola quiere ver en Etihad ante de fin de mes.



Según el portal 'Mundo Deportivo', el entrenador español le ha pedido al director deportivo del club, Txiki Begiristain, que lleve al central del Athletic Club a cualquier costo. No está conforme con el nivel de Mangala y Kompany y quiere reforzar la zaga para encarar la parte más crucial de la temporada.



Aymeric Laporte también ha pasado por el CD Basconia. (Getty Images) Aymeric Laporte también ha pasado por el CD Basconia. (Getty Images)

Laporte tiene en el Athletic una cláusula de 65 millones de euros y el Manchester City no tendría problema en asumirla pese a que el joven defensa tiene contrato hasta el 2022. El inconveniente para Guardiola es que el francés no tendría intención de salir de la Liga Santander.



"Laporte, de momento, está entrenando en Lezama junto al resto de sus compañeros. El central rojiblanco, uno de los fijos en las alineaciones de Ziganda, ya dijo en su día no al City, Guardiola, sin embargo, insiste en ficharle", apunta la citada fuente sobre el jugador.