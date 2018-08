El objetivo es la Champions League. La temporada pasada se fichó a Neymar y Mbappé y si, con esos jugadores no basta para levantar el título, habrá que traer más futbolistas de clase mundial. El primer nombre fue Gianluigi Buffon y el segundo sería Jerome Boateng , un ancla para el Bayern Munich , así como para la Selección de Alemania. Un duro golpe para los bávaros en medio del mercado de fichajes, si es que se concreta al futbolista.



Jerome Boateng llegaría a cambio de 45 millones de euros, de acuerdo al rotativo de Le Parisien. El acuerdo sería definitivo entre ambos clubes, pese a que el Bayern no es un club habituado a vender jugadores. El caso de Robert Lewandowski es un gran ejemplo. El Real Madrid lo quería, según diversos medios españoles, y la directiva bávaro dijo que “no”.



El caso de Boateng no sería el mismo, puesto un supuesto acuerdo entre ambos clubes. El PSG no puede gastar mucho debido al ‘Fair Play Financiero’ y apuesta por jugadores claves en puesto claves. Buffon es una garantía para el arco, Boateng puede serlo en defensa.



PSG debuta en la Ligue 1 ante el Caen en el Parque de los Príncipes. El hincha está listo para ver a Neymar, Mbappé, Cavani y compañía. ¿Y Boateng? Esperan recibirlo en los próximos días. Cada vez, París se va convirtiendo en una capital para el fútbol.