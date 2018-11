El Barcelona puede encontrarse en una encrucijada, luego de haber ‘acordado’ el fichaje de Adrien Rabiot para la temporada 2019-20. Ahora, luego de que el volante galo no aceptara renovar con el PSG , el mismo club francés se ha planteado la idea de venderlo para hacer un poco de caja y así no se vaya libre, tal como estipula su contrato. Como se sabe, Rabiot termina su contrato para finales de junio del próximo año. ¿Venta, renovación o vía libre?



De acuerdo a una publicación del el prestigioso medio francés Le Parisien, el secretario técnico del conjunto parisino, Antero Henrique, ya está valorando la opción de vender al futbolista en el próximo mercado de invierno, para intentar sacar por lo menos algo de dinero por Rabiot.



En el PSG conocen de la voluntad del jugador de vestir los colores del Barcelona a partir de la próxima temporada, y la idea de los dirigentes parisinos es precisamente utilizar esta opción para convencer a un tercer equipo de que pague una cantidad de dinero por Rabiot. De este modo, arrebatarle el futbolista al Barça sería el único motivo por el que un equipo estaría dispuesto a pagar un traspaso por el centrocampista francés, según el parecer del PSG.



Según la información de Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi no ha renunciado definitivamente a conseguir retener a Rabiot y estaría dispuesto a seguir intentando convencer al futbolista de que firme un nuevo contrato con el PSG, incluso pasado el 1 de enero, cuando ya será libre de negociar con otros equipos. Veremos en que sigue toda esta novela.