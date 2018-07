Real Madrid nunca se ha sentido muy a gusto con Keylor Navas , pese a que debe estar entre los 10 mejores porteros del mundo en la actualidad. Con las madridistas es protagonista y con Costa Rica se convierte en una especie de muralla, pero para Florentino Pérez, no tiene el nombre de una estrella, no vende las camisetas como tal y, por ende, la institución siempre ha buscado un portero en medio de cada mercado de pases. Y ahora vuelve a cobrar fuerza.



De acuerdo a medios belgas, Thibaut Courtois se encuentra en la órbita de Florentino Pérez para la próxima temporada. La situación es espectacular en medio de las negociaciones. Al golero le queda solo un año de contrato, por lo que su precio se ha reducido increíblemente, a comparación de lo que podría costar en un hipotético mercado de pases.



¿A cuánto ascendería la cifra? Nada menos que 35 millones de euros. Courtois tiene deseos de irse del Chelsea , al igual que Eden Hazard, por lo que no sería extraño que ambos jugadores ‘blues’ sean firmados en la ‘Casa Blanca’ para la próxima temporada.



De hecho, en Bélgica dan por hecho el acuerdo para el fichaje de Courtois y hablan hasta de cifras en el nuevo contrato del meta como madridista. Según informa 'Het Laatste Nieuws', el acuerdo sería inminente y el exmeta del Atlético cobraría 11 millones de euros brutos por cada una de las cinco temporadas por las que firmaría.



Sobre su futuro, Courtois se mostró cauto tras poner punto y final al Mundial: "Todas las opciones están abiertas para mí. También quedarme en el Chelsea . La gente siempre se queja de que los jugadores no cumplen con sus contratos, pero tal vez lo haga. No creo que mantengan a alguien con mis cualidades en el banquillo, incluso si no firmo la renovación".