Para la presente temporada, Real Madrid vio cómo Inter de Milán fue con todo para hacerse con los servicios de Luka Modric. Incluso, su compatriota croata habló con él para llevarlo a la Serie A, pero finalmente el ex Tottenham se quedó en el Santiago Bernabéu y no salió en el mercado de fichajes. Los merengues conocen que su crack podría marcharse pronto y ya ven quién podría suplirlo. El elegido es Aaron Ramsey.

El diario Daily Mirror así lo reporta este lunes. La dirigencia del Real Madrid , presidida por Florentino Pérez, considera reforzar su primer plantel con Aaron Ramsey, quien acaba contrato con Arsenal a final de temporada.

Incluso, se indica que el mismo Ramsey ha decido no renovar contrato con los 'gunners' (vence a mediados de 2019). Si recibe una llamada del Madrid a partir del mes de enero no tendría problemas para negociar su traspaso. No le dejaría ningún euro al club londinense.

Todo depende de la situación de Modric en el Bernabéu. También están pendientes de Toni Kroos, de quien se comenta podría fichar por Manchester United de cara a la próxima temporada.

Por otra parte, la prensa europea afirma que Luka Modric recibirá este lunes el premio al Balón Oro 2018. Así, acabará con la hegemonía entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los últimos diez años.