La temporada para el Real Madrid todavía no termina, pero Florentino Pérez ya mueve sus fichas para el próximo mercado de fichajes de verano. Lo primero es dar salida a algunos jugadores y en Valdebebas ya tendrían claro quién es el primero que debe irse. Según el portal español 'Don Balón', se trata de Theo Hernández.



De acuerdo a la citada fuente, el lateral izquierdo francés no entra en los planes del Real Madrid para el próximo curso debido a la fragilidad mental que ha demostrado en los que minutos que Zidane le ha dado en la Copa del Rey y Liga Santander.

Theo Hernández. (Foto: Getty) Theo Hernández. (Foto: Getty)

"Los informes que tenía el Real Madrid sobre Theo Hernández advertían que era un jugador capaz de lo mejor y de lo peor, físicamente los informes eran inmejorables, sin embargo, lo referente a mentalidad cojeaba un poco y durante esta temporada se ha podido comprobar que el lateral francés no estaba acostumbrado a luchar contra las adversidades", publica la citada fuente.



Siempre según la citada fuente, el partido que Theo Hernández hizo ante el Leganés condenó su futuro en Real Madrid. No mostró su mejor versión en ataque, se le vio caminando demasiado en el campo y fue superado en varios tramos del partido.



A un par de meses de abrirse el mercado de fichajes, Real Madrid tendrá que decidir si presta o vende a Theo. Lo único que queda clara es que en su primera temporada en Valdebebas no ha podido mostrarse como un sustituto de garantías para Marcelo.