¿No necesitan a Pogba? Marcelo revela el estado del Real Madrid sin ningún fichaje estrella

Mucho se especuló que Zidane no estaba nada contento con Florentino Pérez y esta versión del Real Madrid. El francés esperaba tener a Paul Pogba en el plantel esta temporada; sin embargo, las trabas que puso Manchester United complicaron las opciones de llegada. Los jugadores no están de acuerdo y Marcelo lo ha dejado claro.

El brasileño conversó con la revista alemana Sport Bild en la que reveló algunos aspectos personales y la situación del equipo blanco. Explica que está acostumbrado a las críticas y que no necesitan ningún tipo de refuerzo.

"Lo de la temporada pasada fue sólo una fracción de todas las críticas que he recibido desde mi primer día en el Madrid. He aprendido a vivir con ellos. Yo sé mejor que nadie cuándo estoy en buena forma y cuándo no. Las críticas no me importan. Cuando no van las cosas, tengo que trabajar para mejorar".

"No (necesitan refuerzos). Nuestro equipo es bueno. Es difícil, pero si nos centramos en nuestro trabajo, podemos ganarlo todo" , agregó el lateral izquierdo y uno de los engreídos de Zidane.

Real Madrid no tuvo la mejor de las pretemporadas. De los seis partidos tan solo ganó dos. Las críticas empezaron a llegar. El objetivo de volver a dominar Europa como lo hicieron tres temporadas seguidas parecía desaparecer en la mente de los hinchas.

"Desde que estoy en el Madrid, el club me ha enseñado a luchar por todos los títulos. Este año no cambia nada. Queremos pelear por todo en la Liga, la Champions y la Copa" , explicó.

