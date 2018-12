El mercado de pases en Europa está a punto de entrar en 'ebullición' en los próximos días, y los rumores sobre traspasos, intereses y renovaciones empiezan a aparecer en escena. Y el Real Madrid es uno de los cuadros que siempre son protagonistas con el libro abierto, aunque esta vez no por ir detrás de un futbolista, sino todo lo contrario, por el ofrecimiento que habría llegado al Bernabéu.

De acuerdo a información de Marca de España, la carpeta de Nabil Fekir habría llegado a las oficinas del Madrid. El francés que juega como mediocampista, y en ocasiones como delantero, no renovaría contrato con el Olympique De Lyon y viene sonando fuerte en el Bernabéu.



Aunque recordemos que no es la primera vez que Fekir suena como refuerzo del Real Madrid, pues ya la temporada pasada su nombre estuvo vinculado con el de la 'Casa Blanca', e incluso con el del Barcelona.



Fekir acaba contrato con el Lyon en el 2020 pero aún no ha confirmado su renovación, por lo que en los próximos meses su destino estará bajo control suyo de manera absoluta y con total libertad para renovar.



Nabil Fekir, de 25 años, lleva disputados en la presente temporada 16 partidos entre Liga y Champions con un balance de 6 goles y 4 asistencias. De hecho, esos números son los que también llamarían la atención del Real Madrid, quien lo ve como un proyecto a futuro y como posible reemplazo de Luka Modric en la medular 'blanca'.