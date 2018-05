Pese a que Bayern Munich tiene resistencia en vender a Robert Lewandowski , en Real Madrid aún confían en que el delantero polaco se ponga su camiseta. Ante la posible marcha de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, la prensa española sostiene que el ex Borussia Dortmund aún sigue con chances de cambiar de club.

Es más, este miércoles el agente de Robert Lewandowski tuvo serias palabras que bien podrían acercar a su representado al Real Madrid . Sostuvo que su intención es cambiar de equipo de cara al próximo mercado de fichajes.

" Lewandowski siente que necesita un cambio y un nuevo desafío en su carrera. Los responsables del Bayern ya lo saben en estos momentos", fue lo que indicó Pini Zahavi, representante del jugador, en declaraciones a Sport Bild .

Asimismo, sostuvo que el también ex Lech Poznan no se quedaría en su actual club por dinero. "Esto no se debe a cuestión de dinero o por alguna oferta de un equipo en particular", añadió. ¿Será que le abre la puerta al Madrid de cara a la próxima temporada?

Por lo pronto, Robert Lewandowski tiene la mira puesta en lo que será su participación en el Mundial Rusia 2018 con la Selección de Polonia. Su país integra el Grupo H junto a Colombia, Senegal y Japón.