El nuevo defensor del Real Madrid Álvaro Odriozola , presentado este miércoles como nuevo futbolista del club blanco en el estadio Santiago Bernabéu, aseguró que para él, "el último año y medio ha sido un guión de película", con su debut en la Real, la selección y el fichaje por "el club más grande del mundo", del que también ha dicho "es como cuando de pequeño vas a Disney".

Sin embargo, hace menos de un año, en noviembre de 2017 para ser exactos, el lateral derecho de 22 años renegaba por los rumores que lo acercaban al Real Madrid . Odriozola se confesaba solamente hincha de la Real Sociedad. Así de tajante fue en una entrevista con el diario 'Noticias de Gipuzkoa'.



"Sí que me fastidia, porque eso lo escribe gente que no me conoce. Puedes tener tus preferencias, pero soy de la Real 100% y sí que a veces molesta, porque aparece el interés de algún club de estos y la gente piensa que eres de ese equipo. Y eso no es así. Así que sí me fastidia", dijo.



"Mejor que se fijen grandes equipos, como el Madrid en este caso, que equipos peores. Pero hay que estar centrado en la Real, que es mi club, en el que estoy muy muy a gusto y me siento muy muy querido. Estoy centrado en hacer una gran temporada y es a lo que hay que estar", decía Odriozola hace unos meses. Hoy todo es muy distinto.

Jugar toda la vida en Real Sociedad

"Yo sería muy feliz porque la Real por suerte es un gran club que aspira a grandes cosas. Si la Real fuera un equipo de tabla baja habría que replantearse las cosas, pero con el equipo que hay y la previsión de tiempos futuros, le considero un equipo grande de la Liga y no lo descarto para nada, ni mucho menos. Estar aquí toda la vida sería un sueño", dijo el hoy jugador de Real Madrid.