En Real Madrid pueden coronar una nueva gran temporada. Si bien es cierto que los merengues están fuera de carrera en la Liga Santander y Copa del Rey, su camino hacia una nueva Champions League continúa. La campaña está a pocas semanas de concluir, pero en la 'Casa Blanca' ya cocinan sus posibles fichajes. Uno de los que está en el bombo es el argentino Leandro Paredes.

Hace meses, la prensa española reportó que Leandro Paredes , volante del Zenit de San Petersburgo y ex AS Roma, está en la lista de los dirigentes del Real Madrid. Sus buenas actuaciones en Rusia lo han puesto en el Bernabéu y este martes fue el mismo mediocampista quien se manifestó al respecto.

"Para mí, saber del interés del Real Madrid es algo muy importante. Trato de vivir estos rumores del mercado con tranquilidad para no distraerme. Ir allí no me asusta. Después del Mundial tomaría una decisión, aunque no será fácil", fue lo que dijo en declaraciones que recoge la edición digital del diario AS.

No obstante, los blancos no son los únicos interesados en sus servicios. También se indica que Juventus - de sus compatriotas Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala - lo quiere. "Elegir entre la Juve y el Madrid será complicado", añadió. Además de la Roma, en Italia también pasó por Empoli y Chievo Verona.

Durante su paso por Boca Juniors entre 2010 y 2014, Leandro Paredes se llevó el Torneo Apertura y la Copa Argentina. También está entre los voceados para ser parte del plantel albiceleste en el Mundial Rusia 2018 (fue convocado para los amistosos ante España e Italia).