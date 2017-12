¿Se decepcionó del Real Madrid tras el Clásico? Pierre-Emerick Aubameyang vuelve a ser noticia en la capital española, pero no precisamente en el equipo de la Castellana, sino en el rival de la ciudad, el Atlético de Madrid. El delantero del Borussia Dortmund, quien tantas veces mostró su deseo de jugar por la 'Casa Blanca', parece que cambió de opinión y no descartó a los 'colchoneros'.

En entrevista para 'Ouest-france', el delantero gabonés aclaró muchos temas respecto a su carrera, y el primero fue desmentir que haya renovado con el cuadro alemán hasta el 2021. "No he firmado, no es cierto", apuntó.



Luego continuó y explicó si su futuro está en el equipo de Zidane, a lo que respondió: "Ese ya no es mi deseo, no pienso mucho en ello".



Y para sorpresa de muchos, no descartó pasar a las filas del Atlético de Madrid . El cuadro 'colchonero' ya intentó hacerse con él hace dos temporadas pero terminó fichando a Gameiro. Ahora, con la sanción de la FIFA ya superada, los del 'Cholo' están listos para fichar y Aubameyang, listo para escuchar propuestas.



"Todos saben que ellos están buscando jugadores por el mundo, creo que Griezmann puede salir y pueden pasar muchas cosas, todo puede suceder", reveló.

Pierre-Emerick Aubameyang, de 28 años, cumple su quinta temporada en el Borussia Dortmund y al parecer, siente que es el momento de cambiar de casa. Enero puede dar respuestas, pues el PSG y Manchester United también están interesados en él.