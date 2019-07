¡Florentino cumpliría un sueño! Bale incluido en oferta para realizar el fichaje más importante del Real Madrid

Zinedine Zidane dejó claro el pasado sábado que no tiene en sus planes a Gareth Bale para esta temporada en Real Madrid , tendrá que buscar un nuevo equipo. El entrenador francés sentenció el tema en conferencia de prensa con un claro "no está en mis planes", pero esto no significa que lo dejarán salir más tarde.

China es la principar opción para la partida de Bale, pero la operación sería detenida por la directiva blanca debido a que podría ser parte de un trato para conseguir uno de los principales caprichos de Florentino Pérez desde hace un buen tiempo. Hablamos de Neymar.

El presidente blanco tiene intenciones de hacerse de los servicios del brasileño desde antes que firme por Barcelona y el galés puede ser una clave. La información explica que el trueque se daría por 90 millones de euros más el jugador.

"Neymar no es feliz en París", comentó Pini Zahavi, agente del brasileño, en una entrevista en el Journal du Dimanche, donde avivó más la tensión que desde hace ya algunas semanas se vive en el club parisino.

El '10' brasileño no ha dejado de mostrar su intención de irse de Francia, generando reacciones de consideración por parte del director deportivo del PSG, Leonardo, o del propio presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. Hasta el mismo Tuchel opinó al respecto para convencerlo de que se quede.

