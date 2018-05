El centrocampista del Tottenham Christian Eriksen rechazó hoy comentar el supuesto interés del Real Madrid y del FC Barcelona en su fichaje para la próxima temporada, del que habla estos días la prensa deportiva española.



"No me apetece hablar de rumores", se limitó a decir al ser preguntado en rueda de prensa en la concentración de Dinamarca, rival de Perú en el Mundial de Rusia.



El seleccionador danés, el noruego Åge Hareide, reiteró que el centrocampista tiene "nivel de sobra" para jugar en cualquier club puntero de Europa, aunque no quiso entrar en especulaciones.



Eriksen suena como refuerzo del Real Madrid y Barcelona para el próximo mercado de fichajes. (Getty) Eriksen suena como refuerzo del Real Madrid y Barcelona para el próximo mercado de fichajes. (Getty)

La figura de Eriksen ha estado también en el centro de atención en la concentración por su inminente paternidad. "Me llevo el teléfono a los entrenamientos y hay alguien pendiente de él por si pasa algo, así me avisan. Pero cuando estoy sobre el césped, me centro en otras cosas", dijo.



Hareide elogió su actitud, aunque se mostró esperanzado por que el parto se produzca en los próximos días para que así disfrute de sus días de permiso antes de que el equipo viaje a Rusia.



"Le gusta jugar al fútbol y no se le nota, así que no estoy preocupado, aunque quizás tenga salir corriendo cuando lo avisen. La fecha del nacimiento está a la vuelta de la esquina, espero que sea padre pronto: cuanto más pronto, mejor", admitió el seleccionador.