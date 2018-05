Ofrecieron un dineral, pero para el Real Madrid es uno de los intransferibles. El representante de Marco Asensio , Horacio Gaggioli , reveló en una entrevista a 'Cadena Ser', que los blancos rechazaron dos grandes ofertas por el mediocampista de 22 años, las cuales habrían llegado desde la Premier League.

"El Madrid ha recibido dos ofertas por Marco Asensio , de hasta 150 millones (euros) , pero el club las rechazó. Tiene un futuro extraordinario", aseguró el representante, quien no quiso dar los nombres de esos clubes que se interesaron por el futbolista español.



"Te puedes imaginar que vienen de Inglaterra, porque lo pueden pagar. No había ningún problema, incluso podían subir algo más", agregó.



Por otro lado, Gaggioli también recordó que el Barcelona tuvo la primera opción de fichar a Asensio, cuando el volante aún era jugador del Mallorca, pero finalmente terminó descartándolo.



"Bartomeu sabe que se equivocó con Asensio. Son cosas que ocurren en la vida, por circunstancias cometió un error, se le pasó el tiempo, se le pasó el arroz y Florentino estuvo más rápido. Lo tuvimos todo cerrado, absolutamente todo", apuntó.



Y agregó que los azulgranas quisieron reaccionar pero ya era muy tarde. "No creo que nadie en concreto se durmiese. Son circunstancias de la vida. Sucedieron cosas en ese momento para el Barça. Estaba inmerso en cuestiones problemáticas, juicios, Neymar de por medio... y dejaron pasar esto. Cuando reaccionaron ya era tarde. El Barça reaccionó, pero ya era tarde y no se podía hacer. Era imposible".