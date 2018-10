A nivel económico es una oferta irrechazable; a nivel deportivo, probablemente no sea el mejor momento para asumir al Real Madrid. Desde Inglaterra reportan que Florentino Pérez tiene en la mira al técnico argentino Mauricio Pochettino para que sea el reemplazo del cesado Julen Lopetegui. ¿La oferta? Nada menos que 21.5 millones de dólares por temporada. Irresistible oferta que convertiría al entrenador entre los mejores pagados del mundo.



Pochettino podría llegar al Real Madrid con un contrato por las próximas cinco temporadas, de acuerdo al diario ‘The Sun’. Para ello, el argentino debería arreglar su desvinculación de Tottenham para llegar a cumplir un sueño de cualquier entrenador en el mundo.



Al mando del Tottenham, Pochettino cobra un poco más de 10 millones de dólares, por lo que la oferta del Real Madrid le doblaría el sueldo. El problema, sin embargo, está en el proyecto que se le ofrece: dirigir a un equipo comenzada una temporada y no tener jugadores de su aprobación para ciertos puestos, puesto que Florentino Pérez – prácticamente – ha armado la plantilla para la temporada 2018-2019. Vinicius Junior y Odriozola son un ejemplo.



El estilo ofensivo que promueve Mauricio Pochettino, su capacidad para encabezar proyectos a largo plazo y su experiencia en el fútbol español (dirigió al Espanyol de Barcelona entre 2009 y 2012) cautivaron al Real Madrid, que parece estar dispuesto a pagar lo que pide.



No obstante, Pochettino se muestra como un hombre de palabra y no tendría en mente abandonar al Tottenham. En octubre, cuando fue sondeado por Argentina, fue contundente: "Que se piense en mí para la Selección es un orgullo, pero tengo cuatro años más de contrato aquí, así que esa posibilidad es inviable".



De seguir con ese pensamiento, se aguarda un rechazo a la jugosa oferta del Madrid, aunque el tiempo puede cambiar las posturas. ¿Qué dirá Pochettino?