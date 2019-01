Kiko Casilla se va con Marcelo Bielsa y Solari pide este portero para el Real Madrid

El Real Madrid necesita un cambio de fichas en el mercado de pases de invierno. Ante la inminente marcha de Kiko Casilla al Leeds United de Marcelo Bielsa, Santiago Solari necesita un tercero portero de su plantilla en la presente temporada. Lo del Kiko está definido, debería anunciarse en las próximas horas y tiene mucho sentido: con Keylor Navas y Thibaut Courtois, era imposible que el nacido en la provincia de Tarragona tenga algún minuto en el último temporada del 2018-29. Kiko ha decidido por irse a jugar a la Championship League.



En ese sentido, y sabiendo que Florentino Pérez no le fichará un nuevo guardameta [no tiene sentido hacerlo con Courtois y Navas], Santiago Solari ha pedido el regreso de Andriy Lunin, el ucraniano de 19 años que fue cedido al Leganés de Mauricio Pellegrini. Sentado en el banco de suplentes, el ‘Indiecito’ espera que el equipo confíe en la vuelta de su golero.



Como se sabe, el plan no le salió del todo bien al presidente del Real Madrid. Florentino esperaba que Lunin tenga un rol en LaLiga, pero Pellegrini finalmente por Cuéllar, un golpe para el ucraniano y la dirigencia del Madrid que esperaba darle roce a una joven promesa que ha tenido cuatro partidos disputados en la presente temporada en España.



El pedido ya se hizo oficial y solo se espera una respuesta del Leganés. Un nuevo jugador debería regresar al Bernabéu, mientras que Kiko Casilla incursionará por primera vez en el fútbol de Inglaterra. Antes del Real Madrid había estado en el Espanyol, Cartagena y Cádiz.