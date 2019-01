Esta oferta sí la pago: el precio de salida de Eriksen para el Real Madrid

El plan de Florentino Pérez parece encajar perfecto. En medio de los rumores en el mercado de pases de invierno, el Real Madrid no ha ido por ningún jugador franquicia a esta altura. Sonaron Eden Hazard, Neymar, Harry Kane y Christian Eriksen , pero el plan de los madridistas estaría para el mercado de verano. ¿Fichar en enero? Un poco desesperado cuando hay confianza en que Santiago Solari llegue a la Champions League con el equipo. La plantilla renovada sí estaría lista de cara a la temporada 2019-20. Y un crack ya tendría precio.



Se trata de Christian Eriksen, de quien Tottenham no puede renovar su vínculo contractual. El danés es una de las piezas claves de Mauricio Pochettino, pero – tal como se especula en el mercado de fichajes – el mediocampista no aceptaría renovar con los ‘Spurs’ ante la oferta que habría llegado del Real Madrid. Si Florentino Pérez lo quiere, él hará todo lo posible por mudarse a la capital de España, en donde juegan los mejores futbolistas.



De acuerdo a medios ingleses, Christian Eriksen tendría un precio de salida de 100 millones de euros de parte de la dirigencia de los ‘Spurs’, si es que no renueva su contrato. Si su vínculo termina en el 2020, Daniel Levy querrá sacar algo de caja para las arcas y no que haya un caso parecido al de Rabiot con el PSG, en donde el galo saldrá a precio libre.



Todo pinta para que Eriksen vista la camiseta del Real Madrid en la próxima temporada. Al menos, claro, que Florentino Pérez mantenga el interés en el danés.