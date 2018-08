Las oficinas del Real Madrid en las últimas son de puros movimientos para conocer quiénes pueden llegar al cuadro blanco hasta el 31 de agosto. La semana pasada, la prensa española sostuvo que Marcos Alonso está en la mira merengue para la temporada de la Liga Santander que ya comenzó, pero que también le ha salido el Atlético de Madrid como gran competencia por el lateral español.

El citado medio sostiene que Atlético también se ha interesado en contar con los servicios de Marcos Alonso debido al posible traspaso de Filipe Luis al PSG. En Real Madrid lo quieren para que sea una gran competencia a Marcelo y también porque no hay cambio para el ex Fluminense (Theo Hernández se marchó cedido a la Real Sociedad).

Alonso es un pedido expreso del Madrid, Julen Lopetegui. Lo dirigió en el filial merengue y también a su mando en la Selección de España. Aunque, hay un gran inconveniente para que los blancos y colchoneros lleguen a un acuerdo por él.

Resulta que Chelsea, club del jugador, ya no puede contratar debido a que el libro de pases de la Premier League cerró. No lo dejarían salir porque no hay sustituto ideal para él en su primer equipo. Maurizio Sarri lo considera como titular indiscutible en el elenco 'blue'.

Como se recuerda, Marcos Alonso es parte de la Premier League desde 2016 cuando el cuadro azul pagó 30 millones de euros a la Fiorentina. Tiene contrato hasta el año 2021 y hasta ha marcado 14 goles. Una de sus especialidades son los tiros libres.