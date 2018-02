Keylor Navas llegó al Real Madrid en agosto del 2014 y desde el día siguiente ya se hablaba que en Valdebebas querían a otro arquero. El crack costarricense nunca ha gozado de estabilidad y aunque es uno de los mejores del mundo en su puesto, no recibe el respeto que merece.



En esa linea, la prensa española apunta por estas horas que al exportero del Levante, además de De Gea y Courtois, le ha salido un contrincante más. Se trata nada menos que de Marc-André Ter Stegen, por quien Florentino Pérez pagaría hasta 100 millones de euros.



Ter Stegen, Ter Stegen es indiscutible en Barcelona.

De acuerdo al portal español 'Don Balón', la directiva del Real Madrid cree que la portería necesita reformas urgentes y el alemán del Barcelona , de espectacular temporada, se suma a una de las opciones de refuerzos para el mercado de verano del 2018.



Hasta que no agote todos sus recursos, siempre según la mencionada fuente, la prioridad para el Real Madrid será De Gea. Sin embargo, el Manchester United ha dado señales claras que no piensa vender a su portero estrella ni por muy grande que sea la oferta. Ante semejante situación, Ter Stegen pasa a ser el plan B.



Hay que recordar que no se trata de la primera vez que el nombre de Ter Stegen suena fuera del Camp Nou. De hecho, mientras Claudio Bravo está en el FC Barcelona , el alemán dio a entender que estaba buscando una salida ante los pocos minutos que jugaba. ¿Se dejará seducir por una oferta tan grande como la del Real Madrid?