En Real Madrid intentaron llevarse a tres figuras en el pasado mercado de fichajes para esta temporada. Los merengues quisieron a Neymar, Kylian Mbappé y Eden Hazard para tapar la marcha de Cristiano Ronaldo a Juventus, pero ninguno de estos cumplió el deseo de millones de seguidores blancos. No obstante, el mediapunta belga tiene fe en convertirse en un nuevo 'galáctico'.

Resulta que luego de ganarle 3-0 al Southampton con Chelsea por la octava fecha de la Premier League, Eden Hazard conversó con los medios ingleses y allí admitió un secreto a voces: que no pierde la esperanza de ponerse la camiseta del Real Madrid en algún momento.

"El Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir. Mi sueño es jugar allí desde que era un niño. Cuando tienes un sueño quieres que se haga realidad", apuntó Hazard en declaraciones que recoge el diario AS, basándose en lo que apunta la prensa de Inglaterra. Es más, no es la primera vez que el ex Lille se manifiesta al respecto.

Como se recuerda, en los últimos meses dejó ver su 'corazón blanco'. "Si ellos me quieren, ya saben lo que tienen que hacer. Con Zidane o sin él, la camiseta es especial. La admiración que siento hacia él es grande", dijo.

En lo que va de la Premier League 2018-19, Eden Hazard ha marcado en siete ocasiones y se ha convertido en una de las manijas del técnico Maurizio Sarri en la tienda 'blue', manteniéndose en el primer lugar con Liverpool y Manchester City.