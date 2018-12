Juega en el Chelsea , se siente cómodo en Londres y tiene todas las puertas abiertas para continuar en la Premier League. Cedido hasta el final de temporada por parte del Real Madrid , Mateo Kovacic se siente a gusto disfrutando de minutos de juego. Y, para fortuna de él, el mediocampista no regresaría al Santiago Bernabéu, a pedido de la dirigencia del club. Allá en Madrid no quieren que el balcánico regrese a España por una principal razón.



El Chelsea es el club que cuenta con una ventaja para retener a Kovavic. La cesión en el termina en junio de 2019, pero quieren que se quede allí y al jugador también le agrada la idea. ElReal Madrid invirtió por él 30 millones de euros en el verano de 2015 y consideran que durante las últimas temporadas el jugador se ha revalorizado, especialmente por lo que paga en el actual mercado de fichajes, por lo que deberían ganar más dinero de lo pagado.



El Chelsea es el mejor colocado para conseguir el fichaje de Kovacic, aunque no es el único pretendiente de la Premier League. El Tottenham también está muy interesado en incorporar al futbolista y ya le han transmitido al Madrid su intención de pujar por el croata, de quien solo se tiene buenos comentarios en Inglaterra por su juego y pausa en el mediocampo.



La relación entre el Real Madrid y Kovacic está muy deteriorada. El club madridista quiso que el croata recapacitara y siguiera de blanco en la presente temporada, pero el futbolista no cambió de postura. En el Bernabéu molestaron sus formas y las de las personas que le asesoran. De ahí que prefieran que no regrese al Madrid y buscar un traspaso ahora.