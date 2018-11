¿Tiempo de volver a España? La falta de gol en el Real Madrid hoy es una realidad que el conjunto 'blanco' y sus más altos directivos tendrán que sobrellevar de cara a la segunda mitad de LaLiga Santander. En este sentido, y sin ánimos de perder tiempo, el Madrid se estaría planteando la posibilidad de fichar a David Villa , experimentado exdelantero español del Barcelona.

Según pudo conocer el diario británico 'The Sun', Villa podría ser el refuerzo que el Madrid necesita. Con 36 años a sus espaldas, la experiencia y capacidad goleadora del ariete español - hoy en el New York City de la MLS - son dos razones más que suficientes para justificar el interés de la 'Casa Blanca' por el asturiano.



Mucho que pensar. No obstante, según una encuesta citada por el propio medio británico 'The Sun', la afición del Real Madrid no estaría del todo contenta con la posible incorporación de David Villa, esto debido a su pasado azulgrana con el Barcelona.

'El Guaje' puso fin a su aventura en el fútbol de Estados Unidos. Goleador histórico con la selección de España, Villa anunció el último miércoles que se marcha del New York City FC, el club de la MLS en el que militó las últimas cuatro temporadas tras su pase por el fútbol europeo.



“Mi experiencia aquí fue increíble” , dijo Villa el miércoles. “Me dio todo como futbolista, como persona y como hombre de familia. Siempre recordaré esta experiencia con amor. Mi corazón está aquí y soy un fan de NYCFC para siempre'', sentenció.



Es así que David Villa se despide tras anotar 80 goles en 124 partidos en la MLS. El equipo avanzó a los 'playoffs' de la liga en las tres últimas temporadas, pero siempre quedó eliminado en semifinales de la Conferencia del Este. El exBarcelona y Valencia facturó 23 goles en su segunda temporada y fue proclamado como el 'Jugador Más Valioso' del torneo en 2016.



Cabe destacar que el delantero asturiano jugó en el Barcelona tres temporadas, de 2010 a 2013, en las que conquistó dos Ligas y una Champions. Dejó el conjunto 'azulgrana' en 2013 para incorporarse al Atlético de Madrid, con el que ganó otra Liga, antes de emprender su aventura en Estados Unidos.