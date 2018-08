El arquero ya tiene dueño como suplente. Con futbolistas de la talla de Thibaut Courtois y Keylor Navas, es difícil que alguien pelee por un puesto en la plantilla para la temporada 2018.19. Courtois, más que seguro, será el portero para La Liga y Champions League, mientras que Keylor se pondrá los guantes para la Copa del Rey. De ahí, que este jueves el Real Madrid entrene con cinco guardametas, es que Julen Lopetegui espera la salida de dos.



¿Candidatos? Kiko Casilla y Luca Zidane. Ni uno de los dos tiene espacio. El salario del ex Espanyol no es el más alto, pero para reducir costos, el Real Madrid espera venderlo a un equipo de La Liga, dado que la Premier League cerró el mercado el fichajes. ¿Y Luca Zidane? ¿Por qué no iría como el tercer portero? Bueno, para eso se trajo al ucraniano Lunin.



Lunin tapará la mayor parte de los partidos en el Real Madrid Castilla, por lo que el hijo de Zinedine Zidane tampoco tiene espacio en el segundo equipo. A favor tampoco corre a su parte de que haya tenido tan solo un partido en La Liga Santander y haya ‘bloopers’. Luca deberá buscar sí o sí un equipo, dado que el Madrid no piensa contar con cinco arqueros.



Así las cosas, el Real Madrid comienza de esta manera una nueva etapa en la portería donde deja de contar con un portero indiscutible y dos ocasionales, a tener a dos guardametas de grandes garantías como son Thiabaut Courtois y Keylor Navas.