Tiene 32 años y podría ser la solución de gol que necesita el Real Madrid. Florentino Pérez parece no deseado en sacar la chequera en el mercado de fichajes de invierno, por lo que el presidente y su directiva estarían en busca de un delantero accesible en términos económicos. Para el mes de enero, y además de algunos nombres que han desfilado sobre el escritorio del mandamás madridista, ha aparecido otro jugador de renombre: Edin Dzeko.



Titular indiscutible y con una buena cantidad de goles en la liga italiana, el delantero bosnio podría ser una buena opción para competir en el puesto con Karim Benzema y Mariano Díaz, quienes no se encuentran dando la talla en la presente temporada con el Real Madrid. Dzeko, quien juega su cuarta temporada con la Roma, podría mirar con buenos ojos una posible salida, aunque debería dejar a romanos y madridistas en la negociación.



Con Bale plagado de lesiones, un mal momento goleador de Benzema y demás compañeros en un nivel no superlativo, Dzeko podría ser una buena opción para el ataque. Como se recuerda, el delantero bosnio siempre ha estado en la órbita del Real Madrid. Florentino busca una solución hasta el mes de junio, dado que la próxima temporada podría dar el golpe en el mercado de fichajes. Se prepara una ‘bomba’ en el Santiago Bernabéu.



Dzeko ha marcado siete goles en la presente temporada de la Roma, marcando cinco en esta edición de la Champions League y tan solo dos en la Serie A en 11 partidos jugados.