No solo el Real Madrid: los otros equipos top que van por Christian Eriksen

El mercado de pases de invierno sigue trayendo nuevos rumores. Primero se informaba de que el Real Madrid había tirado la toalla Christian Eriksen de cara al mes de enero, pero que iría por su contratación de cara a la próxima temporada. En ese sentido, la institución que presidente Florentino Pérez será la primera en ir a la carga por el mediocampista, aunque en el camino también aparecen otros interesados por uno de los mejores volantes de la Premier League. No solo el Real puede pagar su pase, también otros grandes de Europa.



Primero aparece el Barcelona de Ernesto Valverde. Sin un relevo natural desde la salida de Andrés Iniesta, Eriksen puede suplir la calidad del volante español. Tiene manejo de juego, aparece en el área y es el valor más alto de Mauricio Pochettino, un equipo que precisamente no funciona bajo los estándares del fútbol ingleses, más centros que pases cortos.



Otro de lo que apuesta por él es el Chelsea de Maurizio Sarri. Fuera de la competición por el título de la liga inglesa, los ‘Blues’ podrían pagar los 100 millones de euros que costaría su salida del Tottenham a partir de la próxima temporada. Chelsea puede ser un buen destino, aunque el Real Madrid es la oferta que seduciría más a la interna del futbolista.



Christian Eriksen termina su contrato con el Tottenham en el 2020 y sin una renovación en el camino, a los ‘Spurs’ solo les toca escuchar ofertas por el danés, claro es si que quieren un poco de caja y no dejar que su futbolista se vaya a coste cero.