En las últimas horas se ha producido un movimiento que ha pasado desapercibido, pero que podría hablar a las claras de cuál será el próximo fichaje del Real Madrid , el de Thibaut Courtois. La operación sigue parada a la espera de que el Chelsea encuentre un sustituto, después de que el Liverpool de Klopp le robara en el último instante a Alisson. Y todo con la línea del 9 de agosto, cuando se cierra el mercado en la Premier League.



El Real Madrid se encuentra muy preocupado por no verse involucrado en ninguna información que pueda distorsionar la operación que tiene en marcha por Courtois. En las últimas horas ha parecido una que podría hacerlo. La publicó el Daily Mail y el Mirror. Y hacía referencia a que el Madrid habría ofrecido 110 millones de euros al Chelsea por Courtois y el brasileño Willian.



Nada más lejos de la realidad, de acuerdo a los medios españoles

Al Real Madrid sólo le interesa Courtois y ayer se movió para que esa información que llegaba desde Inglaterra no se hiciera más y más grande. Si el Chelsea piensa que el Madrid se está moviendo a sus espaldas para fichar a Willian también, lo de Courtois podría no hacerse.



La información podría haber surgido del entorno del propio Willian, “o incluso por parte de algún gran intermediario de esos que están en todas las operaciones”, aseguran desde Londres, para colocar en el mercado al brasileño. Willian, que tuvo una actuación muy destacada en el pasado Mundial de Rusia 2018, es objetivo, por ejemplo, del Manchester United de Mourinho. Al Madrid no le ha gustado nada verse involucrado en este tema. El objetivo es Courtois y el tiempo para ficharlo se acaba.