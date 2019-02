Plan Z: la estrategia del Real Madrid con Vinicius Junior para fichar a Neymar

El deseo de Florentino Pérez desde que Neymar era una promesa en el Santos de Brasil. Pareciera que el alto costo del futbolista (más de 222 millones de euros) ha hecho que el presidente del Real Madrid apuesta por una política de jóvenes futbolistas. Una cosa es pagar 40 a 45 millones de euros por Vinicius, otra es tirar la casa por la ventana por cada nuevo futbolista que aparece en el mercado de fichajes. Mientras que se dice que Neymar no irá a jugar al Bernabéu, el periodista Eduardo Inda asegura que hay una estrategia con él.



“ Neymar es el gran objetivo de Florentino Pérez. Ahora se han encontrado con que hay una bandera de enganche, que es Vinicius Junior”, explicó el periodista en un intento de volver a acercar al delantero brasileño a la ‘Casa Blanca’ de cara a la temporada 2018-2019.



Como se recuerda, los dos futbolistas parecen tener una buena relación en la actualidad. Con Vinicius Junior en el Real Madrid, Neymar se ha acercado a la promesa de Brasil. “La semana pasada le invitó a su cumpleaños, pero le dijo [Vinicius] que no podía porque estaba concentrado para el partido contra el Barcelona”, agregó el periodista, argumentado que el entorno del Real Madrid le ha planteado que convenza a Neymar de ir a Madrid.



Como se recuerda, Vinicius Junior ha asegurado más de una vez que le gustaría jugar con ‘Ney’ más allá de la Selección de Brasil, mientras que el propio Neymar muestra indicios de querer marcharse de cara a la próxima temporada. Con una nueva lesión a cuestas, se espera ver su evolución y rendimiento en el PSG en el último tramo de la temporada.



Si no toca la gloria en Francia, es probable que busque casa en otra ciudad de Europa.