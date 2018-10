Real Madrid es un club que sin duda seduce a casi todos los jugadores del mundo. Y es que sus tres Champions League ganadas de manera consecutiva y ser elegido el Mejor Club del Siglo XX llama la atención a cualquiera a la hora de los fichajes. Sin embargo, Lucas Hernández piensa completamente diferente.

Y es que Lucas Hernández, lateral izquierdo francés del Atlético, reveló este miércoles que tuvo sobre la mesa una oferta del Real Madrid en el pasado periodo de traspasos, pero que no la pensó mucho y la descartó por completo. Tuvo sus razones.

"La verdad que no escuché mucho la oferta porque estaba enfocado en mi club. Mi representante me dijo que había chance de fichar por el Madrid, pero le comenté que no podía hacer eso. El Atlético me lo ha dato todo. Espero quedarme aquí mucho tiempo", fue lo que sostuvo Lucas a RMC.

Como se recuerda, el defensa se ha convertido en pieza clave de Diego Simeone en los últimos meses. Incluso, fue parte del cuadro colchonero que le ganó la Supercopa de Europa 2018 a los de Julen Lopetegui.

Su hermano Theo si ha tenido pasado en Real Madrid, pero no con éxito. Pasó a la sombra de Marcelo en 2017-18 y fue cedido a la Real Sociedad para la actual campaña; todo para ganar la mayor cantidad de minutos posibles.