Real Madrid tiene una lista de jugadores interesables de cara a cada temporada. Si bien la política de Florentino Pérez ha estado centrada en talentos en Sudamérica, no puede excluirse que también sigue a jóvenes valores en Europa para la plantilla de Santiago Solari u el técnico que llegue en la próxima temporada, si es que el ‘Indiecito’ no logra buenos resultados. En ese sentido, la Cadena SER ha informado que Matthijs De Ligt se encuentra en la órbita de los madridistas de cara al mercado de fichajes de verano en Europa.



Así como el Barcelona, Manchester City, Juventus y otros equipos top en el ‘Viejo Continente’, el Real Madrid también le ha puesto la mira a esta joven promesa holandesa, que probablemente no siga en el Ajax en la próxima temporada. Ahora que el Real Madrid se enfrentará a los tulipanes en los octavos de la Champions League, los ojeadores podrán seguir más de cerca al seleccionado holandés que lo sigue media Europa.



Marc Overmars, que estuvo en el sorteo de la Champions League, indicó que el Barcelona y otros interesados deberían presentar interesantes ofertas, si quieren hacerse con los servicios de De Ligt como Frenkie De Jong, otro de los talentos del Ajax.



“Toda Europa se está moviendo y el Barça debe hacer las cosas bien”, ha asegurado el pasado lunes Overmars en rumores que hablan de hasta 150 millones de euros por el pase de ambos futbolistas. El precio de De Ligt se encontraría cifrado en 60 a 70 millones de euros.



¿Es necesaria la ficha de De Ligt en el Real Madrid? Bueno, Sergio Ramos no durará para siempre y Raphael Varane necesitará de un compañero en el futuro.