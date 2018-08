A diferencia de otros grandes mercados, el Real Madrid no ha hecho grandes contrataciones para la temporada: solo llegaron Odriozola y Courtois. El portero belga es un fichaje 'top' aunque en cuestión económica no representó mayor gasto para Florentino Pérez, quien apenas pagó 35 millones de euros al Chelsea por el guardameta. Si algo tiene el Madrid, hoy más que nunca, es dinero para fichar, pero entonces, ¿por qué no lo hace?

Según señalan desde España, el cuadro blanco tiene 300 millones de euros de caja pero los está reservando para dar el batacazo con un 'megagaláctico', que no es otro que Neymar. El Madrid aún espera y sueña con el brasileño, por quien desembolsarían dicha cantidad.



Sin embargo, la posibilidad de que 'Ney' llegue al Bernabéu es cada vez más difícil, y parece que Florentino terminará resignándose más pronto que tarde.



En ese panorama y con 300 'kilos' para ir de compras, ¿quiénes son esos otros galácticos que podría fichar el Real Madrid? Te los mostramos en la galería.