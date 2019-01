Pierde el paso: el técnico que se aleja del Real Madrid en el mercado de fichajes

Los caminos de la vida no son los que se esperaba… Hasta hace solo unos meses, Antonio Conte era el técnico fijo del Real Madrid en reemplazo del destituido Julen Lopetegui; ahora parece que el técnico italiano se encuentra en la lista del Inter de Milán , quien también seduce a Luka Modric para que sea su futbolista en la próxima temporada. ¿Hay conversaciones entre el ex Chelsea y la institución de Milán? Nada aún, pero parece que se acerca.



De acuerdo al diario ‘Tuttosport’, el Inter de Milán habría decidido que Luciano Spalletti, actual entrenador interista, no continúe para la próxima temporada, con lo que Antonio Conte cumple con el perfil más indicado para ser su reemplazo. ¿Por qué? No tiene empleo en la actualidad y cumple con la experiencia de haber dirigido en la liga italiano.



Como se recuerda, Florentino Pérez le ofreció el puesto al DT italiano para que dirija hasta el final de la temporada, pero Conte le respondió con un contrato de dos temporadas, a lo que no pudo cumplirse el presidente madridista. Y ahora, con el rumor del Inter, el Real Madrid podría perder una posibilidad de técnico para el 2019-2020 en el mercado de fichajes.



Antonio Conte suena para el Inter de Milán, mientras que Santiago Solari se mantiene en el cargo en el Bernabéu. ¿Cuáles son los cambios que veremos en el mercado de fichajes de verano? Habrá que verlo en el camino, de los cuales que no se esperaba. Así es el fútbol.