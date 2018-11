La noticia que impactó a los fanáticos de River Plate a inicio de semana fue la posibilidad del fichaje de Exequiel Palacios a Real Madrid. La sorpresa fue total, incluso para los dirigentes que no creían que fuera cierto.

Este jueves, en conversación con MARCA Claro, Rodolfo D'Onofrio, presidente del club 'Millonario' aclaró su postura: "Hasta ahora creíamos que era todo falso, pero no. Lo hemos confirmado por parte del propio representante y desde River nos sorprende, si es como parece, que una institución señorial como el Madrid haya actuado en esta negociación directamente con el futbolista, sin respetar a un club como River y a sus espaldas".

La cabeza del equipo dirigido por Marcelo Gallardo se mostró realmente molesto por el movimiento de los blancos que no consultaron en ningún momento con los dirigentes.

"Ya lo dije ayer y lo reitero: no me lo esperaba, esto no corresponde con los lazos históricos que tenemos con el Madrid, que vienen desde la época de don Alfredo Di Stéfano hasta la actualidad"

D'Onofrio conversará con Renato Corsi, representante del jugador, para conocer cuál es el estado de las conversaciones.

Palacios, de 20 años, se asentó en el medio campo de Marcelo Gallardo y el club merengue tiene la idea de efectuar la compra a fin de año, pero lo dejaría en el barrio de Núñez, dueño del 75% de su ficha, hasta junio para que complete la última etapa del campeonato local.

La cláusula de salida de Palacios es de 15 millones y los dirigentes de River Plate estabana manejando una rescisión de 30 millones a partir de 2019, pero esta noticia cambiaría el panorama.