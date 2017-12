En la última gala de los premios 'The Best' de la FIFA, Zidane se llevó el reconocimiento de mejor entrenador del año. Sin embargo, a Florentino Pérez poco le importa los rimbombantes títulos que el francés se adjudique. No es intocable y el Real Madrid estaría muy cerca de demostrárselo.



De hecho, el diario inglés 'The Sun' apunta que la directiva merengue ya tiene a su reemplazante. En caso las cosas vayan mal esta temporada, el italiano Antonio Conte es el favorito a tomar el lugar del campeón mundial con Francia en 1998.



Si bien Conte tiene contrato con el Chelsea hasta el 2019, el Real Madrid haría el gran esfuerzo para contar con el entrenador que fue campeón de tres ligas de Italia con la Juventus. ¿Cuánto podría aportar al estilo merengue un DT como Antonio?



Mientras siguen surgiendo rumores, Zidane se enfoca solamente en ganar otro título con el equipo de Concha Espina. De hecho, este sábado el Real Madrid tiene la oportunidad de sumar otro trofeo a sus vitrinas cuando enfrente al Gremio en la final del Mundialito.

