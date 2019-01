¿Será posible? Real Madrid vendería a Isco a Juventus, pero sueña con este crack 'bianconero'

En Real Madrid saben de la necesidad de fichajes no solo para la mitad de esta temporada, sino para el inicio de la próxima. Brahim Díaz ya es parte del plantel de Santiago Solari y para 2019-20 dejarían salir a Isco, quien se perfila a ser uno de los grandes refuerzos de Juventus. Aunque, los blancos quieren también a una figura del campeón de la Serie A.

Según reporta este sábado el diario Tuttosport en su edición impresa, Real Madrid tiene en la mira a Paulo Dybala, atacante del cuadro italiano. En la 'Casa Blanca' saben del interés por Isco y ante ello buscarán sacar provecho para el traspaso del atacante argentino.

"¿Quieres a Isco? Pues dame a Dybala", es lo que apunta el citado medio en su portada. Y es que Florentino Pérez ve al ex Palermo como un gran sustituto para Cristiano Ronaldo, quien se marchó a Turín y dejó a los merengues sin su principal goleador.

No obstante, en la directiva bianconera no están seguros de vender a una de sus 'joyas' en su delantera. Quieren no menos de 100 millones de euros por él, por lo que su precio podría complicar un poco las negocaciones entre ambos clubes.

Por otra parte, Real Madrid continúa en su preparación para el partido de este domingo en el Benito Villamarín frente al Betis. Los de Solari vienen de perder 2-0 en LaLiga en el Bernabéu contra la Real Sociedad y urgen de la victoria para no separarse más del líder Barcelona.